Lewandowski odradzany Juventusowi. Wskazano na gwiazdę Arsenalu

Juventus analizuje możliwe wzmocnienia ataku przed kolejnym sezonem, a jednym z celów jest Robert Lewandowski. Były napastnik Fabrizio Ravanelli w rozmowie z La Gazzettą dello Sport jasno wskazał, jaki kierunek powinien obrać klub.

Ravanelli o Lewandowskim: to zły sygnał

Fabrizio Ravanelli uważa, że największym problemem zespołu jest brak skutecznego napastnika. Podkreśla, że drużyna tworzy wiele sytuacji, ale brakuje zawodnika, który potrafi regularnie je wykorzystywać. – Potrzebny jest snajper. Uważam, że właśnie tego brakuje Juventusowi – powiedział były piłkarz.

Były reprezentant Włoch odniósł się także do potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego. – Nie sądzę, ponieważ byłby to zły sygnał dla kibiców i dla projektu Juventusu – stwierdził. Jego zdaniem klub powinien inwestować w piłkarzy z przyszłością, którzy będą rozwijać się w Turynie.

Ravanelli nie kwestionuje klasy Polaka, ale wskazuje na inny kierunek budowy zespołu. – To wielki mistrz, wszyscy o tym wiemy, ale Juventus potrzebuje zawodników z perspektywą – dodał. W jego opinii sprowadzenie polskiego napastnika oznaczałoby krok wstecz.

Tymczasem obie strony nawiązały już pierwszy kontakty w temacie ewentualnych warunków transferu. Napastnik oczekuje umowy na dwa lata oraz wynagrodzenia sięgającego około ośmiu milionów euro netto za sezon wraz z dodatkowymi premiami. Wcześniej mówiło się o niższej propozycji ze strony Juventusu, ale włoskie media wskazują, że klub rozważa większy wysiłek finansowy, zwłaszcza że transfer mógłby zostać zrealizowany bez opłaty odstępnego.

Jednocześnie Ravanelli wskazuje alternatywy dla władz klubu. W jego opinii Juventus powinien celować w młodszych napastników, takich jak Gabriel Jesus. Podkreśla również, że nawet w przypadku pozostania Dusana Vlahovicia potrzebne jest wzmocnienie, które podniesie poziom rywalizacji w ataku.

