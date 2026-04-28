Roma otrzymała ofertę 20 milionów za Ziółkowskiego. Szybko zdecydowała

AS Roma w styczniu miała otrzymać ofertę 20 milionów euro za transfer Jana Ziółkowskiego od jednego z klubów Premier League. Zdecydowali się ją jednak odrzucić, o czym donosi Eleonora Trotta z "Corriere dello Sport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski to bez dwóch zdań jeden z najciekawszych graczy młodego pokolenia w naszym kraju. Nie da się ukryć, że wielu kibiców oraz ekspertów wiąże z nim spore nadzieje w kontekście przyszłości reprezentacji Polski. Defensor wykazuje spory potencjał, dlatego też latem przeniósł się z Legii Warszawa do AS Romy. W klubie z Wiecznego Miasta początek jego kariery był bardzo obiecujący, ale z czasem z pewnością nieco się pogorszyło.

Obecnie defensor nie może liczyć na zbyt wiele minut na murawie. Co jednak ciekawe, pomimo tego w ostatnich tygodniach sporo spekulowano na temat potencjalnego odejścia z klubu do Premier League. Kilka ekip miało być zainteresowane tym ruchem. Według informacji, które przekazała Eleonora Trotta z „Corriere dello Sport”, w styczniu Roma otrzymała ofertę 20 milionów euro za Jana Ziółkowskiego. Zdecydowała się ją jednak odrzucić, licząc na to, że wkrótce pojawi się jeszcze lepsza propozycja. Zdaniem dziennikarki, Polak chciałby trafić do zespołu, w którym miałby więcej szans na regularną grę.

Jan Ziółkowski w tym sezonie rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Na murawie spędził jednak niespełna 1500 minut, co szczególnie w barwach AS Romy w ostatnim czasie jest widoczne. Serwis „Transfermarkt” wycenia Polaka na 12 milionów euro. Na koncie 20-latka są trzy mecze w reprezentacji Polski.

