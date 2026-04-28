Barcelona szykuje plan B. Na liście głośne nazwisko z Premier League

Joao Pedro na radarze FC Barcelony

FC Barcelona według wieści Sport.es, nadal traktuje Juliana Alvareza jako priorytetowy cel transferowy na pozycję napastnika. Niemniej sytuacja finansowa klubu znacząco komplikuje realizację tego planu. W związku z tym rozważane są także inne opcje.,

Źródło wskazało, że jednym z alternatywnych rozwiązań jest Joao Pedro z Chelsea. Gigant La Liga obserwuje zawodnika jako potencjalną dziewiątkę na wypadek fiaska rozmów o innych kandydaturach. Lautaro Martínez z Interu Mediolan również znajduje się na liście obserwowanych zawodników, a jego profil od dłuższego czasu jest monitorowany przez dział sportowy Barcelony jako kolejna opcja do wzmocnienia ofensywy.

Sport.es podkreśla, że Barca analizuje wszystkie trzy opcje w kontekście ograniczeń finansowych oraz wymogów Finansowego Fair Play. Klub chce uniknąć problemów z rejestracją nowych zawodników. Zatem decyzja o wyborze napastnika będzie uzależniona od sprzedaży piłkarzy oraz możliwości budżetowych. Ostateczny wybór może zapaść dopiero w końcowej fazie okna transferowego.

Jak wynika z ustaleń hiszpańskiego serwisu, wszystkie trzy nazwiska pozostają aktywnie rozważane przez sztab FC Barcelony, który monitoruje ich sytuację w kontekście letniego okna transferowego. Tym samym lato na Camp Nou zapowiada się bardzo interesująco.