Inter planuje osłabić ligowego rywala. Interesuje się francuskim pomocnikiem

Arthur Atta na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan może wzmocnić swoją drugą linię podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Ma to związek z wygasającą umową Henrikha Mkhitaryana oraz niepewną przyszłością Davide Frattesiego, którzy mogą opuścić Stadio Giuseppe Meazza po zakończeniu trwającego sezonu. W takiej sytuacji włoski gigant będzie zmuszony sprowadzić nowego pomocnika, który uzupełni kadrę i zwiększy rywalizację w środku pola. Władze klubu z Półwyspu Apenińskiego analizują możliwe opcje, zanim otworzy się rynek.

Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz – Ekrem Konur, kandydatem do przenosin do Interu Mediolan jest Arthur Atta. 23-letni Francuz na co dzień występuje w Udinese Calcio, więc jego pozyskanie oznaczałoby jednocześnie osłabienie ligowego rywala. Mierzący 189 centymetrów zawodnik pokazuje się z bardzo dobrej strony na murawach Serie A, czym przykuwa uwagę kilku czołowych włoskich klubów. Sytuację pomocnika monitoruje również SSC Napoli, które także szuka wzmocnień do drugiej linii.

Atta z powodzeniem gra w barwach ekipy Zebr od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Friuli z FC Metz. Początkowo grał dla Udinese na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 8 milionów euro. W aktualnej kampanii rozegrał 30 meczów, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 4 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na kwotę w granicach 15 milionów euro.