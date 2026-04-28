Widzew może pozbyć się transferowego niewypału! Jest zainteresowanie

Osman Bukari, absolutny niewypał transferowy Widzewa Łódź, znalazł się na celowniku Crveny zvezdy. To szansa dla klubu aby pozbyć się skrzydłowego. Informacje przekazał w tej sprawie serwis "sportsport.ba".

Widzew Łódź w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wszystko wskazuje na to, że do ostatniej kolejki klub będzie walczyć o pozostanie w PKO Ekstraklasie. Szczególnie ważny może okazać się pojedynek z Legią Warszawa. Porażka oznaczać będzie najpewniej pożegnanie z elitą.

Niemniej niezależnie od tego jak finalnie potoczy się sezon, pewne jest, że latem znów zobaczymy sporo ruchów w klubie z Serca Łodzi. Przede wszystkim mowa zapewne o wzmocnieniach, ale i odejść kilka być powinno. Jednym z kandydatów do takowego jest zapewne Osman Bukari. Skrzydłowy, za którego klub zapłacił 5 milionów euro, kompletnie zawiódł. Dlatego też kibice oczekują jego odejścia. Według informacji przekazanych przez serwis „sportsport.ba”, zainteresowany jego usługami jest zespół Crveny zvezdy. Serbski gigant liczy na promocyujną cenę.

Osman Bukari w tym sezonie rozegrał w sumie sześć spotkań. Na jego koncie, przez ponad 450 minut spędzonych na boisku, jest dokładnie zero goli i zero asyst. Wcześniej jednak 27-letni Ghańczyk chociażby w MLS prezentował się dużo lepiej. W lidze amerykańskiej cztery gole oraz zanotował siedem asyst w 42 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na trzy miliony euro. Jego umowa z Widzewem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

