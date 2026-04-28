Manchester City zamyka ważny rozdział. To już przesądzone

Manchester City oficjalnie potwierdził, że John Stones opuści klub po zakończeniu sezonu 2025/26. Klub opublikował informację w swoich oficjalnych mediach społecznościowych.

John Stones kończy etap w Man City

Manchester City poinformował na swojej oficjalnej stronie internetowej, że John Stones odejdzie z klubu latem jako wolny agent. Tym samym zakończy się dziesięcioletni okres występów angielskiego obrońcy w barwach jednego z dominatorów Premier League ostatnich lat.

„John Stones opuści Manchester City latem, kończąc tym samym pamiętną i niezwykle udaną dziesięcioletnią karierę w klubie” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe klubu z Etihad Stadium.

Stones dołączył do Man City jako jeden z kluczowych defensorów projektu Josepa Guardioli i przez lata był ważną częścią defensywy zespołu, zdobywając liczne trofea krajowe oraz międzynarodowe. W obecnym sezonie 31-letni zawodnik rozegrał 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach, nie notując bramek ani asyst.

Decyzja o rozstaniu Stonesa z klubem z Premier League oznacza koniec jednej z najbardziej stabilnych współprac w defensywie Manchesteru City ostatniej dekady. Klub nie poinformował jeszcze, gdzie obrońca może kontynuować karierę, jednak już teraz jego nazwisko zaczyna pojawiać się w kontekście potencjalnych transferów letniego okna.

31-latek to 87-krotny reprezentant Anglii, którego rynkowa wartość szacowana jest na 15 milionów euro. Stones, zanim trafił do ekipy z Etihad Stadium, to reprezentował barwy Evertonu.