FC Barcelona rozgląda się za nowym skrzydłowym. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Victor Munoz z Osasuny. Duma Katalonii będzie musiała stoczyć walkę o transfer m.in. z Realem Madryt - przekazuje "Mundo Deportivo".

FC Barcelona dołącza do rywalizacji o Victora Munoza

FC Barcelona wciąż nie może dogadać się w kwestii Marcusa Rashforda. Coraz mniej prawdopodobny jest scenariusz, że Anglik zostanie na Camp Nou, więc klub zaczął rozglądać się za nowym skrzydłowym. Jak się okazuje, Duma Katalonii stoczy rywalizację m.in. z Realem Madryt. Serwis „Mundo Deportivo” zdradza, że Blaugrana dołącza do walki o Victora Munoza z Osasuny.

Utalentowany Hiszpan od miesięcy jest bacznie obserwowany przez FC Barcelonę. Dotychczas jednak inne kluby wykazywały większe zainteresowanie skrzydłowym. Teraz sytuacja jednak się zmieniła i Duma Katalonii także chce się liczyć w walce o transfer. Na przeszkodzie jednak może stanąć Real Madryt, który może w każdej chwili skorzystać z opcji wykupu.

Warto zaznaczyć, że Victor Munoz pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii FC Barcelony. Hiszpan jednak w młodym wieku przeniósł się do młodzieżowego zespołu Realu Madryt, skąd później powędrował do Osasuny. Teraz kariera skrzydłowego nabrała tempa i nieprzypadkowo znalazł się na radarze tak wielkich zespołów.

Victor Munoz w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Osasuny. 22-latek zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst. Statystyki skrzydłowego są zatem imponujące.