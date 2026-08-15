Napoli przed startem sezonu. Allegri ma jeden poważny problem

Napoli za tydzień rozpocznie sezon Serie A od wyjazdowego spotkania z Genoą. Zespół Massimiliano Allegriego pokazał latem sporo jakości, ale sytuacja w defensywie budzi niepokój.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Kontuzje komplikują plany Allegriego

Napoli spokojnie przepracowało okres przygotowawczy pod wodzą nowego szkoleniowca. Drużyna stopniowo podnosiła poziom i w ostatnim sparingu rozbiła Aris Saloniki 6:2. Dobre sygnały wysłali Lorenzo Lucca oraz Kevin De Bruyne. Do siatki trafił także Scott McTominay. Allegri korzystał przede wszystkim z ustawienia 4-3-3, choć bierze również pod uwagę system 3-5-2.

W ofensywie trener ma szerokie pole manewru. Matteo Politano regularnie dokładał gole i asysty w spotkaniach kontrolnych. Dobrze prezentowali się również Alisson Santos i Giovane. Rasmus Hojlund stopniowo łapie odpowiedni rytm. Do dyspozycji wrócił także Anguissa, który w poprzednim sezonie zmagał się z problemami fizycznymi.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja w obronie. Alessandro Buongiorno będzie pauzował przez dłuższy czas. Sam Beukema zmaga się z przewlekłymi dolegliwościami, a ostatnio wypadł również Luca Marianucci. Allegri postawił obok Amira Rrahmaniego na Rafę Marina. Liczne absencje sprawiają jednak, że defensywa nie daje jeszcze odpowiedniej pewności.

Napoli chce dlatego sprowadzić kolejnego stopera. Giovanni Manna prowadzi zaawansowane działania w sprawie Benoita Badiashile’a z Chelsea. Rozważane jest wypożyczenie z opcją wykupu, który miałby wynosić 27 milionów. Alternatywami pozostają Nayef Aguerd, Federico Gatti oraz Fikayo Tomori.

Klub może poszukać również zmiennika dla Giovanniego Di Lorenzo. W tym kontekście pojawia się Costantino Favasuli, którego transfer mógłby kosztować około 8 milionów euro. Inne ruchy będą już raczej zależne od ewentualnych odejść z zespołu.