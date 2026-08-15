Inter Mediolan może pozbyć się niechcianego zawodnika. Luis Henrique znajduje się na radarze AS Romy. Między klubami trwają negocjacje transferowe, ale rozmowy nie są jeszcze na zaawansowanym etapie - donosi "Il Messaggero".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini oraz Cristian Chivu

Luis Henrique trafi do AS Romy? Trwają rozmowy z Interem Mediolan

Inter Mediolan może wkrótce rozstać się z Luisem Henrique, który nie znajduje się wśród zawodników niezbędnych do budowy kadry na nowy sezon. Serwis „Il Messaggero” zdradza, że Brazylijczyk wzbudził zainteresowanie AS Romy, a między klubami trwają rozmowy dotyczące potencjalnego transferu. Na ten moment nie są one jednak na tyle zaawansowane, aby można było mówić o bliskim porozumieniu.

AS Roma jest zainteresowana Luisem Henrique przede wszystkim ze względu na jego uniwersalność. Brazylijczyk może występować zarówno na niższych, jak i wyższych pozycjach, a dodatkowo radzi sobie na obu flankach. Giallorossi chcieliby jednak sprowadzić go na zasadzie wypożyczenia z prawem wykupu, podczas gdy Inter Mediolan preferuje definitywne rozstanie i oczekuje za zawodnika około 30 milionów euro.

Na razie trudno więc przewidzieć, czy strony zdołają znaleźć wspólny język. AS Roma rozważa również inne rozwiązania, dlatego Luis Henrique nie jest jedynym zawodnikiem znajdującym się na jej radarze. Sam Brazylijczyk także musi jeszcze zostać przekonany do przeprowadzki do stolicy Włoch, więc przed klubami wciąż sporo pracy.

Luis Henrique do tej pory rozegrał 46 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Wahadłowy strzelił jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.