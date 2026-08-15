Barcelona szykuje zmiany. Kultowe numery czekają na nowe gwiazdy

Barcelona może przed rozpoczęciem sezonu dokonać sporych zmian w numerach zawodników. Jak informuje SPORT, odejścia kilku piłkarzy otworzyły drogę do przejęcia ważnych numerów.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Rodri i Alvarez mogą przejąć wyjątkowe numery

Barcelona podjęła już decyzję w sprawie numeru jeden. Po odejściu Marca Andre ter Stegena do Ajaksu przejmie go Joan Garcia. La Liga zatwierdziła zmianę jego dotychczasowego numeru 13. Ten ma teraz przypaść Wojciechowi Szczęsnemu.

Wolny pozostaje również numer dwa. Może ponownie trafić do Joao Cancelo, jeśli Portugalczyk wróci do Barcelony. Podczas poprzedniego pobytu w katalońskim klubie występował właśnie z tym numerem.

Odejście Ronalda Araujo do Liverpoolu zwolniło numer cztery. Jednym z kandydatów do jego przejęcia jest Eric Garcia. Sytuację może jednak zmienić transfer Rodriego z Manchesteru City. Hiszpan jest również wymieniany w kontekście numeru 16. Obecnie należy on do Fermina Lopeza, który może zdecydować się na zmianę.

Szczególne znaczenie ma numer dziewięć. Pozostał wolny po odejściu Roberta Lewandowskiego i według SPORT Barcelona rezerwuje go dla Juliana Alvareza. Argentyńczyk jest głównym celem klubu do wzmocnienia środka ataku. Najpierw trzeba jednak osiągnąć porozumienie z Atletico Madryt.

Zmiany dotyczą także innych zawodników. Numer siedem jest dostępny po transferze Ferrana Torresa do Paris Saint Germain. Karim Adeyemi ma natomiast preferować numer 14, który zwolnił Marcus Rashford. Na ostateczny podział wpływ mogą mieć także przyszłość Marca Casado oraz sytuacja kontuzjowanego Bardghjiego. Jesse Bisiwu również może otrzymać jeden z numerów pierwszego zespołu, jeśli Hansi Flick zdecyduje się pozostawić go w swojej kadrze.