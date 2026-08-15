Juventus znalazł rozwiązanie dla bramki? Na celowniku zawodnik Realu

Real Madryt może tego lata rozstać się z Andrijem Łuninem. Bramkarz został zaoferowany Juventusowi, który rozważa transfer Ukraińca i analizuje swoje opcje na okno transferowe.

fot. Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Real Madryt może otworzyć drzwi. Juventus przygląda się jego bramkarzowi

Real Madryt może wkrótce dokonać zmian między słupkami. Na radarze Juventusu znalazł się Andrij Łunin, który według najnowszych informacji został zaoferowany włoskiemu klubowi.

Informację przekazał Nicolo Schira na platformie X. Według włoskiego dziennikarza przedstawiciele 27-letniego bramkarza mieli zaproponować go Juventusowi, a działacze Bianconerich obecnie analizują możliwość przeprowadzenia transakcji.

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Turyńczycy szukają wzmocnienia rywalizacji na pozycji bramkarza przed rozpoczęciem nowego sezonu. Łunin może być interesującą opcją, ponieważ zna realia gry na najwyższym poziomie i od lat pozostaje związany z jednym z największych klubów Europy.

Ukraiński golkiper trafił do giganta La Liga latem 2018 roku. Real zapłacił wówczas Zorii Ługańsk mniej więcej 8,5 miliona euro. W kolejnych latach Łunin musiał jednak pogodzić się z rolą zmiennika Thibauta Courtoisa.

W poprzednim sezonie 27-latek pojawił się na boisku 12 razy we wszystkich rozgrywkach. W tych spotkaniach stracił 21 bramek i tylko raz zakończył mecz z czystym kontem.

Teraz przyszłość Łunina ponownie stoi pod znakiem zapytania. Juventus nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, czy przejść od zainteresowania do konkretnych rozmów. Na razie klub analizuje możliwość transferu i warunki potencjalnej operacji.