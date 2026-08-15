Ederson zaoferowany europejskiemu potentatowi

Ederson może opuścić Fenerbahce Stambuł w obecnym letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, 32-letni bramkarz został zaoferowany SSC Napoli.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Ederson

SSC Napoli zakontraktuje Edersona?

Ederson może opuścić Fenerbahce Stambuł podczas aktualnego letniego okienka transferowego. 32-letni bramkarz poważnie rozważa zmianę otoczenia, a turecki klub jest gotowy wysłuchać ofert za doświadczonego golkipera. Menadżer Brazylijczyka działa już na rynku, poszukując nowego klubu swojemu klientowi.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Ederson został zaoferowany SSC Napoli. Gigant spod Wezuwiusza może rozważyć sprowadzenie mierzącego 188 centymetrów bramkarza, który znacząco podniósłby jakość między słupkami ekipy Azzurrich. Reprezentanta Brazylii za pośrednictwem agentów zaproponowano także Juventusowi, który również wykazuje zainteresowanie jego usługami.

Ederson broni barw drużyny Żółtych Kanarków od września 2025 roku, kiedy przeniósł się do Stambułu z Manchesteru City za około 11 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań, stracił 35 bramek i zachował 13 czystych kont.

Reprezentant Canarinhos wciąż uchodzi za jednego z najbardziej cenionych golkiperów na świecie. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość wynosi około 10 milionów euro, a kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.