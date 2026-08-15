Kibice w szoku! Immobile podjął zaskakującą decyzję

11:37, 15. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Fabrizio Romano

Ciro Immobile przestał być już zawodnikiem Paris FC. Włoski napastnik tymczasem podjął decyzję, która jest szokiem dla kibiców. 36-latka więcej nie zobaczymy na boisku, ponieważ postanowił zakończyć piłkarską karierę.

Ciro Immobile
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Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ciro Immobile

Oficjalnie: Ciro Immobile zakończył karierę

Ciro Immobile pożegnał się z Paris FC i jednocześnie podjął decyzję o zakończeniu profesjonalnej kariery. Włoski napastnik zdecydował, że w wieku 36 lat zawiesi buty na kołku, choć jeszcze niedawno nic nie wskazywało na tak szybkie zakończenie przygody z piłką. Jego decyzja ma być związana przede wszystkim z chęcią poświęcenia większej ilości czasu rodzinie.

W lutym tego roku Ciro Immobile postanowił dołączyć do Paris FC, po wcześniejszym pobycie w Bologni. W barwach francuskiego zespołu rozegrał 12 spotkań w Ligue 1, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jego kontrakt mógł obowiązywać również w kolejnym sezonie, ale ostatecznie zawodnik postanowił zakończyć współpracę z klubem i całkowicie pożegnać się z profesjonalnym futbolem.

Włoch kończy karierę z imponującym dorobkiem. W 599 spotkaniach klubowych zdobył 306 bramek, a z reprezentacją Italii sięgnął po mistrzostwo Europy w 2021 roku. Najlepszy okres swojej kariery spędził w Lazio, gdzie został najlepszym strzelcem w historii klubu, a w 2020 roku zdobył Złotego Buta dla najlepszego strzelca Europy.

Szczególnie smutni z decyzji Immobile mogą być kibice Lazio. Włoski napastnik przez wiele lat był jednym z największych ulubieńców rzymskich fanów, a także pełnił funkcję kapitana zespołu. Na Stadio Olimpico zapisał się w historii klubu jako jeden z najważniejszych zawodników swojej generacji

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