Galatasaray Stambuł rusza po byłego skrzydłowego Barcelony

Abde Ezzalzouli wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jak dowiedział się Ekrem Konur, chrapkę na jego pozyskanie ma między innymi Galatasaray Stambuł.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Abde Ezzalzouli

Abde Ezzalzouli na celowniku Galatasaray Stambuł

Galatasaray Stambuł nie jest przesadnie aktywne podczas obecnego letniego okienka transferowego. Do zespołu Lwów przeprowadzili się dotychczas jedynie Lesley Ugochukwu oraz Umut Erdem. Gigant znad Bosforu planuje jednak następne wzmocnienia składu, aby po raz kolejny sięgnąć po mistrzostwo Turcji.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki do Galatasaray jest Abde Ezzalzouli. Stambulski potentat bacznie monitoruje sytuację zawodnika, choć będzie musiał pokonać konkurencję ze strony Newcastle United.

Transfer nie byłby łatwy do przeprowadzenia, ponieważ Real Betis nie zamierza sprzedawać skrzydłowego. W grę może więc wchodzić jedynie aktywowanie klauzuli odstępnego wynoszącej aż 60 milionów euro.

Ez Abde z powodzeniem reprezentuje barwy ekipy Los Verdiblancos od września 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Benito Villamarin z Barcelony za 7,5 miliona euro. Wcześniej występował także w Osasunie Pampeluna oraz Herculesie. W poprzednim sezonie marokański atakujący rozegrał 43 spotkania, zdobył 15 bramek i zanotował 13 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.