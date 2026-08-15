AS Roma jest na dobrej drodze, aby dopiąć głośny transfer. Destiny Udogie zgodził się na przeprowadzkę do stolicy Włoch. Teraz przed Giallorossimi negocjacje z Tottenhamem Hotspur - przekazuje Ekrem Konur.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Destiny Udogie o krok od przenosin do AS Romy

AS Roma jest coraz bliżej wykonania kolejnego ruchu na rynku transferowym. Jak donosi Ekrem Konur, Giallorossi mogą wkrótce rozpocząć konkretną walkę o Destiny’ego Udogiego, który wyraził zgodę na przeprowadzkę do stolicy Włoch. Teraz klub z Rzymu musi porozumieć się z Tottenhamem Hotspur, a negocjacje w sprawie warunków transferu mogą okazać się kluczowe.

Tottenham Hotspur wycenia swojego zawodnika na około 25 milionów euro, choć Spurs są gotowi negocjować tę kwotę. AS Roma chciałaby natomiast przeprowadzić transakcję na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Takie rozwiązanie może być korzystne dla włoskiego klubu, ale Koguty muszą zgodzić się na proponowaną formułę.

Dla Destiny’ego Udogiego transfer do AS Romy oznaczałby powrót do Serie A. 23-letni Włoch wcześniej występował między innymi w Udinese Calcio, zanim przeniósł się do Tottenhamu Hotspur. Teraz sam zawodnik ma być zainteresowany powrotem do ojczyzny i przekonuje go projekt przedstawiony przez Giallorossich.

Do tej pory Destiny Udogie rozegrał 94 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Wychowanek Hellasu Verona zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.