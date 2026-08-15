Santiago Gimenez o krok od przeprowadzki. Żegna się z Milanem

Santiago Gimenez najprawdopodobniej odejdzie z Milanu. 25-letni meksykański napastnik jest bowiem o krok od wypożyczenia do FC Porto - podaje serwis SportMediaset.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

FC Porto finalizuje transfer Santiago Gimeneza

Santiago Gimenez nie znajduje się w planach nowego trenera Milanu – Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec buduje drużynę Rossonerich według własnej filozofii i nie widzi miejsca dla meksykańskiego napastnika w swoim projekcie. Konkurentem 25-letniego snajpera w walce o podstawowy skład został Goncalo Ramos, co dodatkowo ogranicza jego szanse na regularną grę.

W związku z tym Gimenez niemal na pewno opuści mediolańskiego giganta. Jak podaje serwis „SportMediaset”, przeprowadzka mierzącego 185 centymetrów atakującego jest już na ostatniej prostej. Nowym klubem reprezentanta Meksyku najprawdopodobniej będzie FC Porto. Formuła transferu zakłada wypożyczenie z opcją wykupu za kwotę przekraczającą 20 milionów euro.

Urodzony w Argentynie napastnik trafił do drużyny z San Siro w lutym 2025 roku po świetnym okresie w Feyenoordzie Rotterdam, kosztując ponad 30 milionów euro. Wcześniej reprezentował CD Cruz Azul, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Gimenez w poprzednim sezonie rozegrał 18 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Zdaniem serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 18 milionów euro.