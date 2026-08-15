Śląsk Wrocław zszedł na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Po wznowieniu gry Wojskowi nie utrzymali wyniku zbyt długo - Zagłębie odpowiedziało po stałym fragmencie gry.

Kai Taller/ Arena Akcji/ Alamy Na zdjęciu: Josip Corluka

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: gospodarze wyrównują po przerwie

Pierwsza połowa derbów Dolnego Śląska zakończyła się po myśli gości. Śląsk Wrocław objął prowadzenie w 34. minucie zmagań. Wojskowi zaskoczyli Miedziowych po kontrataku, w którym wzięli udział Malaly Dembele i Piotr Samiec-Talar. Francuz asystował, natomiast kapitan przyjezdnych umieścił piłkę w siatce.

Zagłębie Lubin odpowiedziało już w 52. minucie. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego podkręcili tempo i wywalczyli stały fragment gry. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska futbolówkę przed polem karnym zebrał Josip Corluka.

𝐉𝐎𝐒𝐈𝐏 𝐂𝐎𝐑𝐋𝐔𝐊𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀! 💥 Piękne uderzenie zza pola karnego! 👌 Zagłębie wyrównuje w Derbach Dolnego Śląska!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/kkclDQCHZ7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 15, 2026

Trzykrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny zdołał oddać strzał zza szesnastki. Karol Niemczycki próbował zatrzymać próbę obrońcy rywali, ale nie był w stanie poradzić sobie z tak precyzyjnym uderzeniem i gospodarze mogli cieszć się z wyrownania.