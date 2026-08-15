Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: gospodarze wyrównują po przerwie
Pierwsza połowa derbów Dolnego Śląska zakończyła się po myśli gości. Śląsk Wrocław objął prowadzenie w 34. minucie zmagań. Wojskowi zaskoczyli Miedziowych po kontrataku, w którym wzięli udział Malaly Dembele i Piotr Samiec-Talar. Francuz asystował, natomiast kapitan przyjezdnych umieścił piłkę w siatce.
Zagłębie Lubin odpowiedziało już w 52. minucie. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego podkręcili tempo i wywalczyli stały fragment gry. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska futbolówkę przed polem karnym zebrał Josip Corluka.
Trzykrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny zdołał oddać strzał zza szesnastki. Karol Niemczycki próbował zatrzymać próbę obrońcy rywali, ale nie był w stanie poradzić sobie z tak precyzyjnym uderzeniem i gospodarze mogli cieszć się z wyrownania.