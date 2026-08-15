Zagłębie wyrównuje! Co za gol z dystansu [WIDEO]

16:11, 15. sierpnia 2026 17:07, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Śląsk Wrocław zszedł na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Po wznowieniu gry Wojskowi nie utrzymali wyniku zbyt długo - Zagłębie odpowiedziało po stałym fragmencie gry.

Josip Corluka
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Kai Taller/ Arena Akcji/ Alamy Na zdjęciu: Josip Corluka

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: gospodarze wyrównują po przerwie

Pierwsza połowa derbów Dolnego Śląska zakończyła się po myśli gości. Śląsk Wrocław objął prowadzenie w 34. minucie zmagań. Wojskowi zaskoczyli Miedziowych po kontrataku, w którym wzięli udział Malaly Dembele i Piotr Samiec-Talar. Francuz asystował, natomiast kapitan przyjezdnych umieścił piłkę w siatce.

Zagłębie Lubin odpowiedziało już w 52. minucie. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego podkręcili tempo i wywalczyli stały fragment gry. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska futbolówkę przed polem karnym zebrał Josip Corluka.

Trzykrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny zdołał oddać strzał zza szesnastki. Karol Niemczycki próbował zatrzymać próbę obrońcy rywali, ale nie był w stanie poradzić sobie z tak precyzyjnym uderzeniem i gospodarze mogli cieszć się z wyrownania.

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