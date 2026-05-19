Manchester United i Chelsea stoczą latem walkę o transfer. Na celowniku czołowych zespołów Premier League znalazł się Karim Adeyemi z Borussii Dortmund - informuje "TEAMtalk".

Manchester United oraz Chelsea będą mieli pracowite lata. Kluby będą chciały solidnie wzmocnić skład w nadchodzącym okienku transferowym. Jak się okazuje, między tymi zespołami będzie toczyła się walka o zawodnika. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Karim Adeyemi z Borussii Dortmund.

Od wielu tygodni niemiecki zawodnik negocjuje z obecnym klubem nową umowę. Wspomniane źródło zaznacza, że strony nie wykonują jakichkolwiek postępów. Zważywszy, że kontrakt skrzydłowego wygasa 30 czerwca 2027 roku, to będzie wkrótce ostatni dzwonek, aby zarobić na jego odejściu. Manchester United i Chelsea mają to na uwadze.

Transfer Karima Adeyemiego będzie wiązał się z dość sporym wydatkiem. Borussia Dortmund stawia sprawę jasno – na ich stole musi pojawić się oferta w okolicach 60 milionów funtów. Przyszłość Niemca na Signal Iduna Park zatem stoi pod dużym znakiem zapytania. Czas pokaże, czy skrzydłowy finalnie wyląduje na boiskach Premier League.

Karim Adeyemi w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył sześć asyst.