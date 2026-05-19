Obrońca przejdzie z Legii Warszawa do Wisły Płock?!

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Patryk Kun na celowniku Wisły Płock

Legia Warszawa tego lata z całą pewnością przejdzie sporą rewolucję. Nie da się bowiem ukryć, że sezon 2025/26, który zmierza ku końcowi, był dla kibiców tej ekipy jednym wielkim rozczarowaniem. Choć, co ciekawe, Wojskowi mogą jeszcze zakwalifikować się do europejskich pucharów, choć muszą liczyć na korzystne wyniki innych spotkań. Niemniej w stolicy chyba nikt się na to nie nastawia, a wszyscy skupiają się na przygotowaniu kadry pod walkę o mistrzostwo Polski w kolejnej kampanii.

Aby to uczynić potrzebne będą konkretne transfery. Pierwszy z nich został już oficjalne ogłoszony. Z pewnością będzie ich jednak więcej, tak jak i odejść. Do tej pory w mediach pojawiło się już kilka nazwisk, które pożegnają się z Legią, a kolejnym z nich ma być Patryk Kun. Według informacji przekazanych przez serwis „Legia.net”, nowym klubem defensora może zostać Wisła Płock. Co ciekawe, w ekipie Nafciarzy popularny „Kunik” spotkałby się ze swoim bratem – Dominikiem.

Patryk Kun w tym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Większość czasu na murawie spędził jednak za kadencji Marka Papszuna. Łącznie w barwach klubu z Łazienkowskiej 31-letni wahadłowy wystąpił 88 razy i raz wpisał się na listę strzelców. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca.

