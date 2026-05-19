Lewandowski podjął decyzję. W przyszłości wróci do Barcelony

Robert Lewandowski po zakończeniu kariery, niezależnie, gdzie będzie występował, chce wrócić do Barcelony i w tym mieście zamieszkać na emeryturze. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski

Lewandowski chce wrócić do Barcelony i zamieszkać tam na stałe

Robert Lewandowski przed kilkoma dniami oficjalnie poinformował, że wraz z końcem sezonu odejdzie z FC Barcelony. Polak swoją decyzję zakomunikował za pomocą mediów społecznościowych, a następnie w niedzielnym meczu z Realem Betis pożegnał się z fanami zgromadzonymi na Spotify Camp Nou. To był jego ostatni występ w koszulce Dumy Katalonii, a kibice wielokrotnie dziękowali mu za wkład w klub.

Wciąż nie jest jednak pewne, gdzie kapitan reprezentacji Polski zamierza kontynuować swoją karierę i gdzie ona będzie zmierzać ku końcowi. Najwięcej w ostatnim czasie mówiło się o Arabii Saudyjskiej, ale trudno jednoznacznie wskazać na ten kierunek. Niemniej niezależnie od tego, Robert Lewandowski w przyszłości chce wrócić do Barcelony. Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Polak planuje powrót do Hiszpanii i zamieszkanie na stałe w Katalonii.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 45 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Polak łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił 192 razy i w tym czasie 119 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 8 milionów euro.

