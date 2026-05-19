Barcelona w szoku! Gwiazda Interu odrzuciła transfer do giganta

Lautaro Martinez ponownie trafił pod lupę FC Barcelony. Do transferu jednak nie dojdzie, ponieważ piłkarz nie zamierza odchodzić z Interu. "Chciałbym zakończy tu karierę" - mówi dla La Gazzetta dello Sport.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Lautaro Martinez chce zostać w Interze Mediolan do końca kariery

FC Barcelona od kilku dni oficjalnie może szukać nowego napastnika. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z klubu po sezonie. W mediach od razu ruszyła giełda nazwisk. Z Dumą Katalonii łączonych jest wielu zawodników. Do tej pory najgłośniej było na temat Juliana Alvareza oraz Joao Pedro. Do tego grona dołączył także Lautaro Martinez, czyli gwiazda Interu Mediolan.

Hiszpańskie media poinformowały, że Lautaro ponownie znalazł się w kręgu zainteresowań FC Barcelony. To nie pierwszy raz, gdy Blaugrana sprawdzała możliwość pozyskania mistrza świata. O transferze nie ma jednak mowy, ponieważ Argentyńczyk jest oddany obecnej drużynie. W rozmowie z La Gazzetta dello Sport zdradził, że chce zakończyć karierę w Interze.

– Chciałbym zakończyć karierę w Interze. Jestem tu bardzo szczęśliwy. Nie wyobrażam sobie gry gdziekolwiek indziej. Jeśli mnie to stąd nie wyrzucą, zostanę tu na zawsze – powiedział Lautaro Martinez w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Lautaro Martinez to nie tylko kluczowy piłkarz Nerazzurrich, ale także kapitan zespołu. W Mediolanie występuje od 2018 roku, gdy przeniósł się do Włoch z Racing Club w rodzimej lidze. Łącznie w barwach Il Biscione rozegrał 375 meczów, w których zdobył 175 bramek. Na swoim koncie ma trzy mistrzostwa Włoch oraz jeden tytuł króla strzelców Serie A.