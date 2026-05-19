Mourinho chce, aby Real przechwycił cel transferowy Barcelony

Jose Mourinho chce, aby Real Madryt sprowadził latem Alessandro Bastoniego z Interu. Środkowy obrońca jest także celem FC Barcelony. Informacje w tej sprawie przekazał Miguel Serrano z "OK Dario".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt i Barcelona w walce o Alessandro Bastoniego

Real Madryt ma za sobą jedną z najgorszych kampanii ostatnich lat. Przed Królewskimi co prawda jeszcze jedno spotkanie, ale już jest pewne, że zaraz po nim dojdzie do zmiany na ławce szkoleniowej. Wszystkie najważniejsze media informują zgodnie, że Jose Mourinho jest już dogadany z klubem i obejmie go od nowego sezonu. Portugalczyk ma zapanować na chaosem, który zapanował w szatni i jednocześnie poprawić wyniki.

Cele są ambitne, bowiem nikt w Madrycie nie ma zamiaru stracić kolejnego sezonu. Dlatego też można spodziewać się letniej ofensywy transferowej. Według informacji, które przekazał Miguel Serrano z „OK Dario”, Jose Mourinho chce, aby Real Madryt sprowadził latem Alessandro Bastoniego. Środkowy obrońca to jednak łakomy kąsek na rynku transferowym, bowiem jego usługami interesuje się FC Barcelona i swego czasu nawet miało być już blisko finalizowania rozmów.

Alessandro Bastoni w tym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego Włocha na 70 milionów euro. Łącznie w barwach Interu Mediolan reprezentant swojego kraju rozegrał niespełna 300 spotkań. Jego aktualna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Lewandowski podjął decyzję. W przyszłości wróci do Barcelony