AS Roma przegrała w sobotę ważny mecz ligowy z Interem Mediolna (0:2.). Po meczu Jose Mourinho podziękował swoim piłkarzom za walkę i jednocześnie odniósł się do osób, które mocno krytykowały go po spięciach z arbitrem w pojedynku z Monzą rozegranym w środku tygodnia.