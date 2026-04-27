Juventus kusi gwiazdę Liverpoolu. Już rozmawia ws. transferu

Juventus intensyfikuje działania na rynku transferowym i chce sprowadzić nowego bramkarza. Według Fabrizio Romano Stara Dama poważnie interesuje się Alissonem Beckerem z Liverpoolu.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Alisson na celowniku Juventusu

Juventus rozważa złożenie atrakcyjnej oferty Alissonowi Beckerowi. Stara Dama chce zaproponować mu dłuższą umowę niż jego obecna z Liverpoolem. Kontrakt zawodnika na Anfield obowiązuje do 2027 roku. The Reds aktywowali wcześniej automatyczną opcję przedłużenia umowy, dzięki zapisowi zawartemu w kontrakcie. Mimo to sytuacja zawodnika może się zmienić w najbliższych miesiącach.

Według doniesień Juventus jest gotów zaoferować umowę na dwa lub trzy lata. Rozważane są różne warianty długości kontraktu oraz wysokie wynagrodzenie. Taka propozycja sprawia, że zawodnik rozważa zmianę otoczenia.

Alisson nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłości. Bramkarz pozostawia wybór również w rękach Liverpoolu. Sytuacja klubu może mieć znaczenie, zwłaszcza w kontekście możliwych odejść innych ważnych piłkarzy.

Brazylijczyk należy do najbardziej doświadczonych zawodników w swojej roli. W barwach Liverpoolu rozegrał 316 spotkań i zdobył najważniejsze trofea. Na koncie ma między innymi mistrzostwo Anglii oraz triumf w Lidze Mistrzów.

Wcześniej występował także w Romie, gdzie zbudował swoją pozycję w Europie. Obecnie pozostaje jednym z kluczowych bramkarzy reprezentacji Brazylii. Jego przyszłość może być jednym z głośniejszych tematów nadchodzącego okna transferowego.

