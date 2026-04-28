Pomocnik Barcelony walczy o mundial. De la Fuente musi podjąć decyzję

Gavi wrócił do gry po kontuzji i znów odgrywa ważną rolę w Barcelonie. MARCA donosi, że pomocnik jasno określił cel i chce znaleźć się w kadrze Hiszpanii na letni mundial.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Gavi marzy o wyjeździe na mistrzostwa świata

Gavi po przerwie spowodowanej urazem stopniowo odbudowuje formę i pewność siebie. Pierwsze występy były ostrożne, ale z czasem jego gra nabrała dynamiki. Obecnie pomocnik coraz częściej wpływa na przebieg spotkań i wraca do swojej najlepszej dyspozycji.

W ostatnich tygodniach Hiszpan regularnie pojawia się w wyjściowym składzie. Rozpoczął cztery kolejne mecze Barcelony i utrzymuje wysoki poziom. W starciu z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów wszedł po przerwie i zaliczył celnych 32 z 33 podań.

W derbach z Espanyolem ponownie znalazł się w pierwszym składzie i przez 64 minuty kontrolował środek pola. Zanotował 40 celnych podań i grał bardzo odpowiedzialnie. Jego występ był kolejnym sygnałem rosnącej formy.

Hansi Flick okazuje mu duże zaufanie w kluczowych momentach sezonu. W rewanżu z Atletico Madryt pomocnik spędził na boisku 81 minut, osiągnął 91 procent skuteczności podań i wygrał pięć z ośmiu pojedynków. Trener podkreśla, że po powrocie z kontuzji zawodnik prezentuje się inaczej.

Celem Gaviego pozostaje mundial, choć rywalizacja w kadrze Hiszpanii jest bardzo duża. O kilka miejsc walczy wielu pomocników, co utrudnia selekcję. Mimo to obecna forma sprawia, że jego kandydatura staje się coraz poważniejsza.

