Lewandowski czeka, Barcelona kalkuluje. Są dwa scenariusze

Robert Lewandowski znalazł się w kluczowym momencie swojej kariery w Barcelonie. Według Mundo Deportivo w najbliższym tygodniu mogą pojawić się konkretne informacje dotyczące jego przyszłości.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może odejść z Barcelony

Robert Lewandowski wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej dalszej gry w katalońskim klubie. Jego kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu, co sprawia, że sytuacja wymaga pilnego rozwiązania. Klub musi określić jasne stanowisko wobec jednego ze swoich liderów ofensywy.

Joan Laporta opowiada się za pozostaniem napastnika w drużynie na kolejny sezon. Jednocześnie władze analizują, czy naciskać na zawodnika w sprawie obniżenia warunków finansowych. Taki krok mógłby pomóc w utrzymaniu równowagi budżetowej.

Alternatywą pozostaje rozstanie po zakończeniu obowiązującej umowy. Taki scenariusz oznaczałby dla Barcelony konieczność przebudowy linii ataku. Decyzja musi uwzględniać zarówno aspekt sportowy, jak i ekonomiczny.

Sytuację komplikuje rosnące zainteresowanie ze strony innych klubów. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się Juventus oraz Milan. Oba zespoły monitorują rozwój wydarzeń i mogą spróbować wykorzystać okazję rynkową.

Najbliższe dni będą decydujące dla wszystkich stron. Rozmowy mogą przyspieszyć, ponieważ czas działa na niekorzyść klubu. Przyszłość Lewandowskiego pozostaje otwarta, a ostateczne rozstrzygnięcie może wpłynąć na plany Barcelony na kolejny sezon.

