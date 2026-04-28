Yamal przekonał gwiazdę do transferu. Duet marzeń w Barcelonie

FC Barcelona ma okazję do stworzenia "duetu marzeń". Jak poinformował El Nacional, Nico Williams chce grać u boku Yamala i poprosił o zerwanie innych negocjacji.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Saga transferowa dotycząca przenosin Nico Williamsa do FC Barcelony znów zaczyna się pojawiać w katalońskich mediach. Jest to pokłosie słabej formy skrzydłowego w sezonie 2025/2026 oraz rosnącej z tego powodu frustracji. Hiszpan podpisał długoletni kontrakt z Bilbao, ale ostatnie miesiący sprawiły, że zaczął żałować tej decyzji.

Według doniesień serwisu El Nacional priorytety Nico Williamsa znacząco się zmieniły. Aktualnie 23-latek liczy na to, że w trakcie letniego okna transferowego uda mu się zmienić klub. Wymarzonym kierunkiem rzekomo ponownie jest Barcelona.

W ubiegłym roku piłkarz miał okazję przenosin do Dumy Katalonii. Niemniej jednak wówczas ku zaskoczeniu wszystkich zdecydował się zostać w Bilbao, a to sprawiło, że władze Blaugrany poczuły się głęboko urażone. Dlatego teraz mogą niechętnie patrzeć na powrót do tematu.

Okazuje się jednak, że kluczową rolę może odegrać Lamine Yamal, który utrzymuje dobre kontakty z Williamsem. To właśny on „przekonuje” skrzydłowego Athletiku Bilbao. 23-latek bardzo chciałby stworzyć duet ze swoim młodszym kolegą i liczy, że ten fakt będzie miał pozytywny wpływ na zarząd Barcelony.

Problemem będzie kwota, bo po przedłużeniu kontraktu klauzula odejścia Williamsa wzrosła do 95 milionów euro. Dla pogrążonej w problemach finansowych Barcelony jest to obecnie zaporowa cena.