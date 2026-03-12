Mkhitaryan wtedy podejmie decyzję. Inter czeka na ruch weterana

Henrikh Mkhitaryan stoi przed ważną decyzją dotyczącą swojej przyszłości w Interze Mediolan. Doświadczony pomocnik ma kontrakt tylko do końca czerwca i sam zdecyduje czy pozostanie w klubie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Henrikh Mkhitaryan

Inter pozostawia decyzję piłkarzowi

Henrikh Mkhitaryan pozostaje ważną postacią w drużynie prowadzonej przez Cristiana Chivu. Pomocnik w styczniu skończył 37 lat, lecz wciąż regularnie pojawia się na boisku. W tym sezonie rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył także dwa gole i zaliczył trzy asysty.

Obecna umowa zawodnika obowiązuje tylko do 30 czerwca. Inter jest gotowy rozpocząć rozmowy o nowym kontrakcie, który mógłby obowiązywać przez kolejny rok. Decyzja nie zapadnie jednak natychmiast. Rozmowy mają zostać podjęte dopiero w końcowej fazie sezonu.

Sam piłkarz wciąż rozważa różne scenariusze. Nie wyklucza zakończenia kariery przed ukończeniem 38 lat. Taki ruch byłby zaskoczeniem lecz pozostaje realną możliwością.

Jeśli pomocnik zdecyduje się kontynuować grę nie musi oznaczać to pozostania w Mediolanie. Możliwy jest także transfer do ligi o mniejszych wymaganiach fizycznych. Ewentualne przedłużenie umowy z Interem oznaczałoby również obniżkę pensji o około 20 procent.

Inter Mediolan stoi przed jednym z najważniejszych okien transferowych ostatnich lat. Według „Calciomercato” klub planuje poważne zmiany kadrowe po zakończeniu sezonu, a z zespołem pożegnać może się jeszcze kilku zawodników oprócz Mkhitaryana.

