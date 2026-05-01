Osasuna Pampeluna – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Dumy Katalonii chce jak najszybciej zapewnić sobie kolejny tytuł mistrza Hiszpanii. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Estadio El Sadar już w najbliższą sobotę, 2 maja o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Przed nami ciekawe spotkanie 34. kolejki La Ligi, w którym Osasuna Pampeluna podejmie Barcelonę. Drużyna z Nawarry posiada na swoim koncie 42 punkty i zajmuje 9. miejsce w tabeli, wciąż licząc się w walce o czołowe lokaty. Z kolei ekipa z Katalonii z dorobkiem 85 oczek przewodzi stawce, mając już aż 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Zespół Hansiego Flicka chce jak najszybciej przypieczętować zdobycie mistrzowskiego tytułu. Początek rywalizacji na Estadio El Sadar w najbliższą sobotę, 2 maja o godzinie 21:00.

Mam nadzieję, że Robert Lewandowski rozpocznie to spotkanie w podstawowym składzie Barcelony. Liczę, że kapitan reprezentacji Polski wpisze się na listę strzelców i tym samym poprowadzi swój zespół do zwycięstwa. Mój typ: Robert Lewandowski zdobędzie bramkę.

Ernest STS 2.25 Lewandowski strzeli gola Odwiedź STS

Osasuna Pampeluna – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Osasuny przed tym spotkaniem nie jest najlepsza, ponieważ zabraknie Victora Munoza, Aimara Oroza oraz Ikera Benito. W Barcelonie również są problemy kadrowe – na pewno nie zagrają bowiem Lamine Yamal i Jules Kounde. Pod znakiem zapytania stoją natomiast występy Andreasa Christensena, Raphinhi oraz Marca Bernala.

*Reklama Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Osasuna Pampeluna – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Osasuna Pampeluna w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi zanotowała wygraną 2:1 z Sevillą oraz porażkę 0:1 z Athletikiem Bilbao. FC Barcelona jest natomiast na fali, ponieważ w tym czasie odniosła dwa bardzo ważne zwycięstwa na ligowym podwórku – 2:0 nad Getafe i 1:0 nad Celtą Vigo. Obie drużyny przystępują do meczu po solidnych poprzednich występach, choć w trochę lepszej formie są Katalończycy.

Osasuna Pampeluna – FC Barcelona, historia

Rywalizacja między Osasuną Pampeluna a Barceloną w poprzednich pięciu spotkaniach zdecydowanie układała się po myśli katalońskiego zespołu. Ekipa Blaugrany odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, drużyna Los Rojillos wygrała tylko raz, natomiast ani jeden mecz nie zakończył się remisem. Statystyki pokazują więc wyraźną przewagę Barcelony nad Osasuną w ostatnich starciach tych klubów.

Osasuna Pampeluna – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Osasuny Pampeluna wynosi mniej więcej 4.25, typ na zwycięstwo Barcelony to około 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75.

Osasuna Pampeluna FC Barcelona 4.25 3.75 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2026 14:45

Osasuna Pampeluna – FC Barcelona, przewidywane składy

Osasuna: Herrera – Rosier, Catena, Boyomo, Galan – Iker Munoz, Moncayola – Moro, Oroz, Ruben Garcia – Ante Budimir

Barcelona: Joan Garcia – Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Gavi, Pedri – Bardghji, Olmo, Fermin – Lewandowski

Osasuna Pampeluna – FC Barcelona, transmisja meczu

Starcie między Osasuną Pampeluna a Barceloną oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 34. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 4, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pojedynek skomentują Piotr Laboga i Leszek Orłowski. Początek rywalizacji na Estadio El Sadar w sobotę, 2 maja o godzinie 21:00.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

