Inter szykuje wielką rewolucję. Ci piłkarze mogą odejść latem

Inter stoi przed jednym z najważniejszych okien transferowych ostatnich lat. Według "Calciomercato" klub planuje poważne zmiany kadrowe po zakończeniu sezonu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Inter przygotował długą listę zawodników, którzy mogą odejść

Inter przygotowuje się do dużej przebudowy składu. Kilku doświadczonych piłkarzy zbliża się do końca swoich kontraktów. Wśród zawodników, którzy mają opuścić klub wymienia się między innymi Darmiana, Acerbiego, Sommera, de Vrija oraz Mkhitaryana. To jednak może być dopiero początek zmian.

W bramce możliwa jest zmiana pokoleniowa. Kontrakt Sommera nie zostanie przedłużony. Włodarze od dłuższego czasu interesują się Guglielmo Vicario z Tottenhamu. Bramkarz chciałby wrócić do Włoch, jednak jego transfer wymagałby wysokiej oferty.

Niepewna jest także sytuacja kilku ważnych zawodników. Rozmowy o nowych kontraktach prowadzone są z Bisseckiem i Carlosem Augusto, lecz porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Obaj piłkarze analizują swoje możliwości i nie wykluczają innych ofert.

W środku pola kluczowa pozostaje przyszłość Hakana Calhanoglu. Turecki pomocnik nie ukrywa że chciałby zakończyć karierę w ojczyźnie. Wiele zależy od tego czy Galatasaray przedstawi satysfakcjonującą propozycję. Już zimą wydawało się, że Calhanoglu jest bliski transferu, a latem ten temat powróci.

Zmiany mogą objąć także inne pozycje. Niepewna jest przyszłość Frattesiego, Dioufa czy Dumfriesa, który marzy o transferze do Premier League. W ataku znakiem zapytania pozostaje Marcus Thuram. Inter musi zdecydować czy sprzedać napastnika już latem czy spróbować przedłużyć z nim kontrakt.

