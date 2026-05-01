Hansi Flick chce wzmocnić ofensywę swojego zespołu. W tym cel Barcelona ma pozyskać wielki talent. Portal Fichajes.net przekonuje, że Blaugrana bacznie obserwuje 18-letniego napastnika z Bundesligi.

Flick domaga się talentu z Bundesligi

Barcelona pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii, jednak bez wątpienia nie jest zadowolona z przebiegu tego sezonu. Hansi Flick nie ma wątpliwości – kadra Dumy Katalonii potrzebuje wzmocnień. Szczególnej uwagi wymaga ofensywa klubu z Camp Nou. Dlatego niemiecki szkoleniowiec chce, by Blaugrana ruszyła po wielki talent.

Na celowniku FCB znalazł się Samuele Inácio. Młodzieżowy reprezentant Włoch w lecie 2024 roku zamienił akademię Atalanty na młodzieżową drużynę Borussii Dortmund. Osiemnastolatek zdążył już zadebiutować w seniorskiej ekipie BVB – w lutym (28.02.2026) napastnik w 75, minucie meczu z Bayernem Monachium pojawił się na boisku w miejsce Maximiliana Beiera.

Inácio, który zdołał rozegrać cztery spotkania w pierwszym zespole Borussii, wzbudził zainteresowanie wielu europejskich gigantów. Portal Fichajes.net twierdzi, że to Barcelona prowadzi w wyścigu o pozyskanie piłkarza urodzonego w Bergamo.

Włoch jest wyceniany na trzy miliony euro. Jeżeli Blaugrana faktycznie postanowi rozpocząć rozmowy z BVB, taka kwota nie powinna stanowić dla niej większego problemu.