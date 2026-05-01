Bayern Monachium – FC Heidenheim: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2026)

Bayern – Heidenheim: typy bukmacherskie
Bayern Monachium zmierzy się z FC Heidenheim na Allianz Arenie w 32. kolejce 1. Bundesligi. Piłkarze bawarskiego giganta zapewnili sobie już 35. mistrzostwo Niemiec w tym sezonie, a wciąż pozostają w grze o triumf w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Niemiec. Trener Vincent Kompany daje szansę zawodnikom rezerwowym w lidze, którzy udowodnili swoją wartość w poprzedni weekend, kiedy pokonali FSV Mainz (4:3), mimo że przegrywali już 0:3.
Zespół Heidenheim zdobył sześć punktów w trzech ostatnich meczach i wciąż walczy o miejsce barażowe o utrzymanie. Teraz spróbuje urwać choćby punkt mistrzom Niemiec, choć zadanie wydaje się bardzo trudne. Moim zdaniem bardzo prawdopodobny wydaje się scenariusz na podział punktów. Mój typ: remis.
Bayern – Heidenheim: ostatnie wyniki
Bawarczycy mają za sobą epicki bój z Paris Saint-Germain. W półfinale Ligi Mistrzów ulegli mistrzom Francji (4:5) na Parc des Princes. W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern pokonał FSV Mainz (4:3). Wcześniej monachijczycy wyeliminowali Bayer Leverkusen w półfinale Pucharu Niemiec. W lidze ograli także VfB Stuttgart (4:2), a w ćwierćfinale Ligi Mistrzów okazali się lepsi od Realu Madryt, wygrywając (4:3).
Z kolei FC Heidenheim walczy o przetrwanie w elicie i nie zamierza składać broni. W ostatnim meczu pokonał St. Pauli (2:0), podtrzymując swoje szanse na utrzymanie. Wcześniej jednak przegrał z SC Freiburg (1:2), ale pokonał Union Berlin (3:1), a także remisował z Borussią Monchengladbach (1:1) i Bayerem Leverkusen (3:3).
Bayern – Heidenheim: historia
W grudniu Bayern rozbił Heidenheim (4:0), a listę strzelców wpisali się Josip Stanisić, Michael Olise, Luis Diaz i Harry Kane. Poprzednie dwa pojedynki Bawarczycy także pewnie wygrali. Piłkarze Heidenheim odnieśli triumf nad monachijczykami w kwietniu 2024 roku, choć do przerwy przegrywali 0:2.
Bayern – Heidenheim: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Bayern. Kursy na zwycięstwo monachijczyków wynoszą mniej więcej 1.24. Triumf Heidenheim można obstawić z kursem około 9.90, a remis w okolicach 6.90.
Bayern – Heidenheim: przewidywane składy
Bayern Monachium: Urbig – Laimer, Kim, Ito, Davies – Ndiaye, Pavlović – Guerreiro, Goretzka, Diaz – Jackson
FC Heidenheim: Ramaj – Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens – Dinkci, Nieheus, Schoppner, Dorsch – Pieringer, Zivzivadze
Bayern – Heidenheim: transmisja meczu
Spotkanie Bayernu Monachium z FC Heidenheim na Allianz Arenie w ramach 32. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (2 maja) o godzinie 15:30. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz w serwisie elevensports.pl.
