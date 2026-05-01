Bayern Monachium – FC Heidenheim: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2026)

Bayern Monachium - FC Heidenheim to mecz 32. kolejki 1. Bundesligi. Starcie zostanie rozegrane w sobotę (2 maja) o godz. 15:30. Ekipa Vincenta Kompany'ego już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Niemiec.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern Monachium FC Heidenheim Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2026 11:02

Bayern – Heidenheim: typy bukmacherskie

Bayern Monachium zmierzy się z FC Heidenheim na Allianz Arenie w 32. kolejce 1. Bundesligi. Piłkarze bawarskiego giganta zapewnili sobie już 35. mistrzostwo Niemiec w tym sezonie, a wciąż pozostają w grze o triumf w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Niemiec. Trener Vincent Kompany daje szansę zawodnikom rezerwowym w lidze, którzy udowodnili swoją wartość w poprzedni weekend, kiedy pokonali FSV Mainz (4:3), mimo że przegrywali już 0:3.

Zespół Heidenheim zdobył sześć punktów w trzech ostatnich meczach i wciąż walczy o miejsce barażowe o utrzymanie. Teraz spróbuje urwać choćby punkt mistrzom Niemiec, choć zadanie wydaje się bardzo trudne. Moim zdaniem bardzo prawdopodobny wydaje się scenariusz na podział punktów. Mój typ: remis.

Bayern – Heidenheim: ostatnie wyniki

Bawarczycy mają za sobą epicki bój z Paris Saint-Germain. W półfinale Ligi Mistrzów ulegli mistrzom Francji (4:5) na Parc des Princes. W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern pokonał FSV Mainz (4:3). Wcześniej monachijczycy wyeliminowali Bayer Leverkusen w półfinale Pucharu Niemiec. W lidze ograli także VfB Stuttgart (4:2), a w ćwierćfinale Ligi Mistrzów okazali się lepsi od Realu Madryt, wygrywając (4:3).

Z kolei FC Heidenheim walczy o przetrwanie w elicie i nie zamierza składać broni. W ostatnim meczu pokonał St. Pauli (2:0), podtrzymując swoje szanse na utrzymanie. Wcześniej jednak przegrał z SC Freiburg (1:2), ale pokonał Union Berlin (3:1), a także remisował z Borussią Monchengladbach (1:1) i Bayerem Leverkusen (3:3).

Bayern – Heidenheim: historia

W grudniu Bayern rozbił Heidenheim (4:0), a listę strzelców wpisali się Josip Stanisić, Michael Olise, Luis Diaz i Harry Kane. Poprzednie dwa pojedynki Bawarczycy także pewnie wygrali. Piłkarze Heidenheim odnieśli triumf nad monachijczykami w kwietniu 2024 roku, choć do przerwy przegrywali 0:2.

Bayern – Heidenheim: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Bayern. Kursy na zwycięstwo monachijczyków wynoszą mniej więcej 1.24. Triumf Heidenheim można obstawić z kursem około 9.90, a remis w okolicach 6.90.

Bayern Monachium Remis FC Heidenheim 1.25 6.75 9.75 1.24 6.80 9.40 1.25 6.80 9.75

Bayern – Heidenheim: przewidywane składy

Bayern Monachium: Urbig – Laimer, Kim, Ito, Davies – Ndiaye, Pavlović – Guerreiro, Goretzka, Diaz – Jackson

FC Heidenheim: Ramaj – Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens – Dinkci, Nieheus, Schoppner, Dorsch – Pieringer, Zivzivadze

Bayern – Heidenheim: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie? Bayern Monachium

Będzie remis

FC Heidenheim Bayern Monachium

Będzie remis

FC Heidenheim 0 Votes

Bayern – Heidenheim: transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z FC Heidenheim na Allianz Arenie w ramach 32. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (2 maja) o godzinie 15:30. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz w serwisie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.