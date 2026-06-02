Milik przerwał milczenie. Wiadomo, co z jego zdrowiem

19:33, 2. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Arkadiusz Milik po długim czasie nieobecności w mediach pojawił się w Kanale Sportowym. W rozmowie z Mateuszem Borkiem ujawnił, że wrócił do pełni zdrowia. Obecnie ćwiczy pod okiem Roberta Podolińskiego.

Arkadiusz Milik
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik ujawnił, że jest gotowy wrócić na boisko!

Arkadiusz Milik w czerwcu 2024 roku doznał poważnej kontuzji i od tego momentu jego kariera mocno wyhamowała. Problemy zdrowotne ciągnęły się za nim przez 652 dni. Na boisko wrócił dopiero 21 marca 2026 roku w meczu Juventus – Sassuolo. W tym sezonie udało mu się zagrać jedynie dwa spotkania, po których ponownie doznał kontuzji i stracił resztę rozgrywek.

Przez czas kontuzji 32-letni napastnik rzadko udzielał wywiadów. Milik zdecydował się jednak na rozmowę w Kanale Sportowym, gdzie ujawnił, że wrócił do pełni zdrowia i jest gotowy wrócić na boisko. Żałuje jedynie, że sezon dobiegł końca.

Zdrowie dopisuje. Przyszedłem pozdrowić kibiców, bo trochę czasu minęło od ostatniego wywiadu. Cieszę się, że możemy porozmawiać. O czym można było ze mną rozmawiać przez ostatnie dwa lata? Jedynie o kontuzjach. Przeorał mnie ten okres, chciałem trochę od tego odpocząć, ale dziś jestem uśmiechnięty, wypoczęty i gotowy do gry. Żałuję, że sezon się właśnie skończył – powiedział Arek Milik.

Milik zdradził również, że obecnie trenuje pod okiem Roberta Podolińskiego. 73-krotny reprezentant Polski ujawnił jednak, że jest mu przykro z powodu straconego czasu. Trudno mu było patrzeć, jak jego drużyna grała w Lidze Mistrzów z takimi klubami jak Real Madryt.

Ostatnio dużo czasu spędzam pod okiem trenera Roberta Podolińskiego. Naprawdę muszę mu podziękować, bo to kawał profesjonalisty. W ostatnim czasie czułem się, jak ktoś głodny, który idzie ulicą pełną świetnych restauracji. Tak się czułem, gdy moi koledzy grali w Lidze Mistrzów np. z Realem Madryt na Santiago Bernabeu – ujawnił napastnik Juventusu.

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