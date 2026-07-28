Cracovia przedłuży kontrakty dwóch ważnych graczy!

Nowe kontrakty z Cracovią podpisze dwóch ważnych zawodników. Są to: Ajdin Hasić i Amir Al-Ammarim. Oba kontrakty będą obowiązywały do końca czerwca 2028 roku. Informacje w tej sprawie przekazał Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna">

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Pomocnicy zostają w Cracovii

Cracovia całkiem przyzwoicie weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Na jej inaugurację gracze Pasów zremisowali w wyjazdowym starciu z zespołem Lecha Poznań. To wynik, który należy odnotować jako sukces, choć z gry to Kolejorz miał zdecydowaną przewagą i był bliżej gola. Niemniej finalnie liczy się zdobycz punktowa, a ta jest na korzyść zespołu trenera Bartosza Grzelaka.

Po tej dobrej pierwszej kolejce, teraz przyszedł czas na dobre informacje w kwestii kontraktowej. Według wieści, które przekazał Filip Trokielewicz z tygodnika „Piłka Nożna”, z Cracovią umowę przedłuży dwóch ważnych graczy. Są to: Ajdin Hasić i Amir Al-Ammarim. W przypadku obu dotychczasowy kontrakt obowiązywał do końca czerwca 2027 roku, a po skorzystaniu z odpowiednich zapisów, będzie to czerwiec 2028 roku.

Ajdin Hasic łącznie w barwach Cracovii rozegrał 59 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował 12 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnirego Bośniaka na 3 miliony euro. Amir Al-Ammarim to z kolei 29-letni reprezentant Iraku, który dla Pasów wystąpił do tej pory 66 razy i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców oraz zanotował 8 ostatnich podań. Jego wycena to milion euro.

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