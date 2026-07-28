Chelsea rusza po pomocnika wartego 30 mln euro. Wielki talent

Chelsea rozważa sprowadzenie utalentowanego zawodnika FC Nordsjaelland. Według duńskiego BOLD-a, The Blues chcą jednak, żeby 20-letni Caleb Yirenkyi najpierw trafił do RC Strasbourg.

Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Yirenkyi znów na celowniku gigantów z Premier League

Chelsea od dłuższego czasu obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień do środka pola. Według doniesień na celowniku znalazł się 20-letni Caleb Yirenkyi z FC Nordsjaelland. Działacze ze Stamford Bridge planują jednak najpierw sprowadzić piłkarza do RC Strasbourg.

Ekipa z Ligue 1 miałaby zapewnić reprezentantowi Ghany regularną grę na wyższym poziomie rozgrywkowym. Taki krok pozwoli młodemu zawodnikowi na spokojny rozwój w czołowej lidze. Dopiero po zebraniu odpowiedniego doświadczenia gracz miałby trafić do Premier League i powalczyć o miejsce w pierwszym składzie The Blues.

Duński klub oczekuje za defensywnego pomocnika kwoty rzędu 30 milionów euro. Dla właścicieli obu zespołów, czyli konsorcjum BlueCo taka kwota nie jest żadną przeszkodą. Teraz wszystko zależy od tego, czy będą oni chcieli wyłożyć taką sumę na stół.

Jak podaje źródło, sam zawodnik pozytywnie podchodzi do kwestii transferu. Gra we Francji otworzyłaby mu drogę do rozwoju swojej kariery, a póżniej ewentualnych przenosin do Chelsea lub innego dużego klubu. 20-latek chce jak najszybciej wyjaśnić sprawę swojej przyszłości, aby móc w pełni skupić się na występach.

W przeszłości Yirenkyi znajdował się również na radarze Arsenalu i Liverpoolu. W zeszłym sezonie Ghańczyk zagrał w 34 meczach, w których strzelił dwie bramki i zanotował sześć asyst.