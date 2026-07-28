Neuer z konkretną zapowiedzią. To jego ostatni sezon w karierze

00:38, 29. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TZ

Bayern Monachium przekonał Manuela Neuera do przedłużenia umowy, więc weteran zostaje w klubie na kolejny sezon. Przyznaje, że to będzie już jego ostatni w karierze.

Manuel Neuer
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer dał się przekonać Bayernowi. Wkrótce zakończy karierę

Bayern Monachium w poprzednim sezonie otarł się o potrójną koronę – skompletował dublet na krajowym podwórku, a w Lidze Mistrzów dotarł do półfinału, gdzie okazał się minimalnie słabszy od Paris Saint-Germain, późniejszego triumfatora rozgrywek. Jednym z liderów drużyny był Manuel Neuer, wokół którego nie brakowało znaków zapytania. Wydawało się, że to jego ostatnie miesiące w profesjonalnej piłce.

Neuer zwlekał z decyzją w sprawie przyszłości, ale finalnie dał się przekonać i przedłużył wygasającą umową. Bayern chciał go zatrzymać, bowiem w ten sposób może lepiej przygotować się do docelowego zastąpienia go w przyszłości.

Niemiecki bramkarz ujawnił powody takiej, a nie innej decyzji. Poważnie myślał nad zakończeniem kariery, natomiast w Bayernie czuje się znakomicie. Nie zmienia to faktu, że najbliższy sezon będzie dla niego ostatnim przed piłkarską emeryturą.

– Nie gram w meczach po to, żeby mówić, że to jest mój ostatni występ. Ale wygląda na to, że skończę. (…) Gdyby chodziło tylko o mnie, w 85 procentach przypadków odszedłbym już po poprzednim sezonie. Ale praca z tym zespołem, sztabem szkoleniowym i ludźmi w klubie po prostu sprawia mi frajdę – zdradził niemiecki weteran.

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