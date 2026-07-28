Liverpool i Arsenal walczą o stopera. Wyceniono go na 55 mln euro

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Finn Jeltsch

Wycena VfB Stuttgart odstraszy chętnych?

Liverpool oraz Arsenal uważnie monitorują sytuację obrońcy VfB Stuttgart. Finn Jeltsch jest uważany za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy na swojej pozycji w całej Europie. Przeprowadzka do Premier League mogłaby znacznie przyspieszyć rozwój młodego gracza.

Oba zespoły są zmuszone do szybkich ruchów na rynków transferowym ze względu na problemy kadrowe. The Reds muszą znaleźć następcę Ibrahimy Konate. Z kolei Kanonierzy szukają zastępstwa dla Williama Saliby, który wypadł z gry na dłużej z powodu kontuzji pleców.

Niemiecki klub oczekuje za swojego zawodnika około 55 milionów euro. Kwota ta budzi jednak pewne wątpliwości zespołów z Premier League. Młody obrońca wciąż nie jest w pełni sprawdzony na najwyższym poziomie. W związku z tym angielscy giganci liczą, że uda się ją obniżyć.

Przeprowadzka na Wyspy byłaby dla 20-latka szansą na grę w czołowym klubie i regularne występy w jednej z najlepszych lig. Decyzja dotycząca ewentualnej oferty ma zależeć od elastyczności ekipy ze Stuttgartu w negocjacjach.