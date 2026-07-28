Juventus wreszcie pozbył się niewypału transferowego. Lois Openda najbliższy sezon spędził we Francji, ponieważ został wypożyczony do Olympique Lyon.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Oficjalnie: Lois Openda wypożyczony do Olympique Lyon

Juventus oficjalnie potwierdził odejście Loisa Opendy. Belgijski napastnik przeniósł się do Olympique Lyon na zasadzie wypożyczenia i w sezonie 2026/27 będzie występował na boiskach Ligue 1. Włoski gigant liczy, że regularne występy pozwolą zawodnikowi odbudować formę oraz odzyskać pewność siebie. Po zakończeniu rozgrywek Belg wróci do Turynu, gdzie zapadnie decyzja dotycząca jego dalszej przyszłości.

Pobyt Loisa Opendy w Juventusie trudno uznać za udany. Napastnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie Starej Damy. Belg rzadko pojawiał się na murawie, a kiedy już dostawał szanse, nie potrafił przekonać do siebie sztabu szkoleniowego. W efekcie transfer, który miał znacząco wzmocnić ofensywę Bianconerich, okazał się jednym z największych rozczarowań ostatnich miesięcy.

Dla Opendy będzie to powrót na francuskie boiska, które zna bardzo dobrze z wcześniejszych występów. W Olympique Lyon wierzą, że 25-latek odzyska skuteczność i ponownie stanie się jednym z najgroźniejszych napastników Ligue 1. Sam zawodnik również liczy, że zmiana otoczenia pozwoli mu odbudować swoją pozycję i wrócić do wysokiej dyspozycji, z której był znany przed transferem do Juventusu.

Lois Openda w koszulce Juventusu rozegrał 32 spotkania. Belgijski napastnik zdołał tylko dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.