Manchester United zamierza rywalizować z Paris Saint-Germain o transfer. Czerwone Diabły włączyły się bowiem do walki o sprowadzenie Francisco Conceicao z Juventusu - przekazuje Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Francisco Conceicao wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United aktywnie pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami przed startem nowego sezonu. Jak informuje Ekrem Konur, na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Francisco Conceicao, który obecnie reprezentuje barwy Juventusu. Angielski gigant ma być zdeterminowany, aby powalczyć o podpis portugalskiego skrzydłowego. Choć zainteresowanie zawodnikiem wykazuje również Paris Saint-Germain.

Według przekazanych informacji, przedstawiciele Manchesteru United wykonali już pierwszy konkretny krok. Klub z Old Trafford skontaktował się z otoczeniem Francisco Conceicao, aby wybadać możliwość przeprowadzenia transferu. Na ten moment rozmowy mają charakter wstępny, ale pokazują, że angielski zespół poważnie myśli o pozyskaniu 22-latka i chce wyprzedzić konkurencję w walce o jego podpis.

Ewentualny transfer Francisco Conceicao z pewnością nie będzie należał do najłatwiejszych. Juventus wiąże z portugalskim skrzydłowym spore nadzieje, dlatego nie zamierza oddawać go za bezcen. Sytuację dodatkowo komplikuje zainteresowanie ze strony Paris Saint-Germain, które również uważnie monitoruje rozwój wydarzeń. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Portugalczyka.

Francisco Conceicao dotychczas rozegrał 82 spotkania w koszulce Juventusu. Skrzydłowy strzelił 11 goli, a także zaliczył dokładną taką samą liczbę asyst.