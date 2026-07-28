Adrian Benedyczak nie będzie kontynuował kariery w Serie A. Polski napastnik definitywnie rozstał się z Parmą Calcio i przeniósł się na stałe do tureckiej Kasimpasy.

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Oficjalnie: Adrian Benedyczak wykupiony przez Kasimpasę

Adrian Benedyczak w trakcie minionego sezonu został wypożyczony do Kasimpasy. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ polski napastnik doskonale prezentował się na tureckich boiskach. Tego lata 25-latek wrócił do Parmy Calcio, ale tylko na chwilę. We wtorek transfer wychowanka Pogoni Szczecin został potwierdzony przez Kasimpasę.

Koszt definitywnych przenosin Adriana Benedyczaka do Turcji wyniósł około cztery miliony euro. Sam zawodnik został obdarzony przez Kasimpasę sporym zaufaniem, ponieważ jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku. 25-latek został miło przywitany przez swojego starego, nowego pracodawcę.

Adrian Benedyczak będzie chciał udowodnić, że decyzja o pozostaniu w Turcji była słuszna. Jeśli utrzyma wysoką formę z poprzedniego sezonu i nadal będzie regularnie zdobywał bramki, może ponownie znaleźć się w kręgu zainteresowań selekcjonera reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni potrzebują skutecznego napastnika, dlatego dobra dyspozycja 25-latka z pewnością nie przejdzie niezauważona.

Do tej pory Adrian Benedyczak rozegrał 14 spotkań w koszulce Kasimpasy. Polski napastnik zdołał strzelić 10 goli, a także zaliczył jedną asystę.