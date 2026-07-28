Wieczysta dopina kolejny głośny transfer! To reprezentant Polski

Wieczysta Kraków szykuje kolejny bardzo głośny transfer. Do beniaminka Ekstraklasy ma dołączyć Mateusz Wieteska. Sprawa jest już na finiszu - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieteska wraca do Ekstraklasy. Wiezcysta za niego zapłaci

Wieczysta Kraków zaliczyła falstart, przegrywając w 1. kolejce z Radomiakiem Radom 1-2. Beniaminek nie panikuje, bowiem nadrzędnym celem pozostaje stabilizacja oraz utrzymanie. Inauguracja Ekstraklasy pokazała, że kadra nie jest jeszcze kompletna i ma braki, stąd prace nad kolejnymi wzmocnieniami. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl zdradził, że do drużyny wkrótce dołączy jeszcze jeden środkowy obrońca. Wieczysta pokusiła się o kolejny głośny transfer do defensywy.

Jakiś czas temu dołączył przecież do niej Antonio Milić, który w zeszłym sezonie grał dla Lecha Poznań. Niewykluczone, że będzie on w kolejnych miesiącach tworzył duet stoperów z Mateuszem Wieteską, bo to o nim mowa w kontekście najnowszego wzmocnienia Wieczystej. Krakowianie dopinają ten ruch – w czwartek 29-latek ma pojawić się na testach medycznych. Po nich podpisze roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Dla Wieczystej będzie to transfer gotówkowy. Wieteska ma ważną umowę z Cagliari, a wycena na portalu „Transfermarkt” wynosi milion euro. Na ten moment nie wiemy, ile trzeba za niego zapłacić.

Wieteska wróci tym samym do Ekstraklasy po czterech latach. 6-krotny reprezentant Polski w 2022 roku wyjechał z Legii Warszawa i dołączył do Clermont Foot. Następnie przeniósł się do Cagliari, gdzie ostatni rok był już dla niego nieudany. Ma za sobą dwa wypożyczenia, po których sięga po niego Wieczysta.