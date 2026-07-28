Lewandowski mógł wybrać inaczej. Te trzy kluby były nim zainteresowane

07:04, 28. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire, ale interesesowały się nim trzy inne kluby. Pini Zahavi w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, o jakie zespoły chodziło. Wśród nich było FC Porto, AC Milan i Juventus.

Robert Lewandowski
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Porto, Milan i Juventus – te kluby chciały Lewandowskiego

Robert Lewandowski zdecydował się na wyjazd z Europy i podbój MLS. Reprezentant Polski podpisał dwuletni kontrakt z Chicago Fire. Początek pobytu w Stanach Zjednoczonych nie należy do najłatwiejszych. W dwóch meczach nie strzelił ani jednego gola, a eksperci mieli poważne zastrzeżenia do jego występów. Okazuje się, że zanim trafił do Wietrznego Miasta, rozważał jeszcze inne kierunki.

Pini Zahavi w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że chodziło głównie o dwa kierunki: Włochy i Portugalia. Na Półwyspie Iberyjskim zainteresowane nim było FC Porto. Z agentem piłkarza kontaktował się prezydent mistrza kraju, czyli Andre Villas-Boas. 37-latek nie był jednak zainteresowany przeprowadzką na Estadio do Dragao. W Serie A rozmowy toczyły się z Milanem i Juventusem. Dlaczego więc napastnik nie wybrał jednej z trzech wspomnianych drużyn? Jego agent odpowiedział wprost: nie chciał w nich grać.

Bo nie chciał w nich grać. W Hiszpanii interesowała go wyłącznie FC Barcelona, Niemcy nie były opcją, Francja też nie, bo Roberta nigdy tam nie ciągnęło. Nie rozważaliśmy również Anglii. Kilku znajomych z Premier League pytało mnie o Roberta, ale od razu odpowiadałem, że to niemożliwe. W grę wchodziły tylko dwa kraje: Portugalia i Włochy – ujawnił Pini Zahavi w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kibicom nie pozostaje nic innego, jak czekać aż Lewandowski wróci do optymalnej formy i zacznie strzelać bramki na boiskach MLS. Kolejną szansę na debiutanckie trafienie będzie miał już w niedzielę (2 sierpnia), gdy Chicago Fire zmierzy się z Charlotte FC.

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