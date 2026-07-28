Jagiellonia potwierdziła rekordowy transfer w historii klubu!

Jagiellonia Białystok oficjalnie poinformowała, że nowym graczem ich zespołu został Anders Klynge. Umowa ma ma obowiązywać do końca sezonu 2028/2029 z opcją przedłużenia o kolejny rok

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Nowy pomocnik już w klubie

Jagiellonia Białystok tego lata ma jeszcze sporo do zrobienia na rynku transferowym i nie może dziwić, że Duma Podlasia musi się spieszyć. Pierwszy mecz pokazał, choć wygrany, że konieczne jest zwiększenie jakości na kilku pozycjach. Jedno z takich działań właśnie obserwujemy.

Duma Podlasia bowiem oficjalnie potwierdziła, że umowę z klubem podpisał Anders Klynge. Środkowy pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z norweskiego Bodo/Glimt. Umowa ma ma obowiązywać do końca sezonu 2028/2029 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Media wcześniej wskazywały, że będzie to rekordowy transfer Jagiellonii.

– Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, czekałem na ten moment. Z niecierpliwością patrzę w przyszłość, na nadchodzące lata. Miałem możliwość zobaczyć kilka miejsc związanych z Klubem, wszystko bardzo mi się podoba. Jestem podekscytowany na myśl o nadchodzącym starcie mojego pobytu w Jagiellonii – powiedział Klynge w rozmowie z mediami klubowymi.

– Uwielbiam być przy piłce i atakować. Ofensywna gra, bramki, dostarczanie fanom dobrej rozrywki. Uważam, że naprawdę dobrze będę pasował do drużyny. To zespół grający do przodu, chcący wygrywać mecze. To dobry ruch zarówno dla mnie, jak i dla Klubu – dodał.

Anders Klynge w obecnym sezonie norweskiej ekstraklasy wystąpił w 15 meczach, zdobywając jedną bramkę. Przez kilka lat reprezentował barwy Silkeborg IF, dla którego na poziomie duńskiej Superligi rozegrał 73 spotkania. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego środkowego pomocnika obecnie na milion euro.

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