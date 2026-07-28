Jagiellonia potwierdziła rekordowy transfer w historii klubu!

21:38, 28. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Jagiellonia

Jagiellonia Białystok oficjalnie poinformowała, że nowym graczem ich zespołu został Anders Klynge. Umowa ma ma obowiązywać do końca sezonu 2028/2029 z opcją przedłużenia o kolejny rok

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Nowy pomocnik już w klubie

Jagiellonia Białystok tego lata ma jeszcze sporo do zrobienia na rynku transferowym i nie może dziwić, że Duma Podlasia musi się spieszyć. Pierwszy mecz pokazał, choć wygrany, że konieczne jest zwiększenie jakości na kilku pozycjach. Jedno z takich działań właśnie obserwujemy.

Duma Podlasia bowiem oficjalnie potwierdziła, że umowę z klubem podpisał Anders Klynge. Środkowy pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z norweskiego Bodo/Glimt. Umowa ma ma obowiązywać do końca sezonu 2028/2029 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Media wcześniej wskazywały, że będzie to rekordowy transfer Jagiellonii.

Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, czekałem na ten moment. Z niecierpliwością patrzę w przyszłość, na nadchodzące lata. Miałem możliwość zobaczyć kilka miejsc związanych z Klubem, wszystko bardzo mi się podoba. Jestem podekscytowany na myśl o nadchodzącym starcie mojego pobytu w Jagiellonii – powiedział Klynge w rozmowie z mediami klubowymi.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Uwielbiam być przy piłce i atakować. Ofensywna gra, bramki, dostarczanie fanom dobrej rozrywki. Uważam, że naprawdę dobrze będę pasował do drużyny. To zespół grający do przodu, chcący wygrywać mecze. To dobry ruch zarówno dla mnie, jak i dla Klubu – dodał.

Anders Klynge w obecnym sezonie norweskiej ekstraklasy wystąpił w 15 meczach, zdobywając jedną bramkę. Przez kilka lat reprezentował barwy Silkeborg IF, dla którego na poziomie duńskiej Superligi rozegrał 73 spotkania. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego środkowego pomocnika obecnie na milion euro.

Zobacz także: Lech może stracić gwiazdora. Przyjeżdżają go oglądać z Bundesligi