Real Madryt może mieć otwartą drogę do pozyskania Alessandro Bastoni. Królewscy wierzą, że transfer Johna Stonesa do Interu Mediolan pozwolą pozyskać im włoskiego gwiazdora - przekazuje "Mundo Deportivo".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alessandro Bastoni w Realu Madryt?! Nowe informacje

Real Madryt nie zamknął jeszcze kadry. Florentino Perez i spółka planują dać jeszcze Jose Mourinho kilka wielkich wzmocnień. Jak się okazuje, jedno z nich może nadejść z Serie A. Serwis „Mundo Deportivo” zdradza, że na radarze hiszpańskiego giganta znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Królewscy mają wierzyć, że teraz mają otwartą drogę do pozyskania włoskiego defensora.

Inter Mediolan lada moment ma pozyskać Johna Stonesa. Transfer Anglika ma sprawić, że Nerazzurri zgodzą się na rozstanie z Alessandro Bastonim. A to pozwoli Realowi Madryt rozpocząć negocjacje transferowe. Do tego jeszcze jednak daleka droga, ponieważ są to jedynie przewidywania Los Blancos. W rzeczywistości może się okazać, że Włosi nadal będą blokowali odejście swojej gwiazdy.

Alessandro Bastoni przeżywa trudne miesiące. Wydawało się, że reprezentant Włoch będzie chciał odetchnąć i zgodzi się na odejście z Serie A. Zawodnik jest jednak zakochany w Interze Mediolan i wcale nie myśli o Realu Madryt. Królewscy musieliby wyłożyć na stół ogromne pieniądze, aby przekonać gracza Nerazzurrich do transferu.

Do tej pory Alessandro Bastoni rozegrał 298 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 30 asyst.