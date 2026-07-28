Zagłębie Lubin może sprzedać gwiazdora?! Ojrzyński powiedział wprost

"Czy zostanie na ten sezon? Myślę, że nie - myślę, że odejdzie" - powiedział Leszek Ojrzyński, trener Zagłębia Lubin, na temat Marcela Reguły w rozmowie z kanałem "Foot Truck".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Marcel Reguła odejdzie z Zagłębia?

Zagłębie Lubin bardzo dobrze rozpoczęło nowy sezon PKO Ekstraklasy. W pierwszej kolejce, a właściwie na jej zakończenie, Miedziowi pokonali ekipę Piasta Gliwice 2:0 przed własną publicznością. Jedno z trafień w tym spotkaniu zanotował Marcel Reguła. Dla młodego ofensywnego gracza Lubinian to potwierdzenie doskonałej dyspozycji z poprzedniej kampanii i kolejny argument w stronę transferu.

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się bowiem o takowych odejściu Reguły do mocniejszej ligi. To faktycznie może się wydarzyć jeszcze tego lata, a mówi o tym sam Leszek Ojrzyński.

– Marcel Reguła to typ Argentyńczyka. Pressing, agresja… (…) Zobaczymy, jak długo będzie nam dane jeszcze współpracować. Czy zostanie na ten sezon? Myślę, że nie – myślę, że odejdzie. Jak zostanie, to się będę cieszył. Jak odejdzie, też się będę cieszył, bo chłopak będzie miał szansę rozwoju i zacznie nowy etap w życiu. A my będziemy musieli dać sobie radę bez niego – przyznał Leszek Ojrzyński w rozmowie z „Foot Truckiem”.

Marcel Reguła w tym sezonie ma już swoje trafienie. W poprzedniej kampanii rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. 19-letni ofensywny gracz Zagłębia Lubin wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 7 milionów euro.

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