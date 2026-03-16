Allegri podjął decyzję, a Rafael Leao eksplodował. Nerwowe chwile w Milanie

AC Milan przegrał niedzielne spotkanie Serie A z Lazio (0:1). Tymczasem przy okazji potyczki Rafael Leao zaangażował się w ostrzejszą wymianę zdań z Massimiliano Allegrim.

Spięcie na linii Massimiliano Allegri-Rafael Leao

AC Milan po dwóch z rzędu zwycięstwach ligowych w niedzielę doznał trzeciej porażki w trakcie trwającego sezonu ligi włoskiej. Tymczasem media zwróciły uwagę na to, że doszło do spięcia między jednym z graczy a szkoleniowcem Rossonerich.

Football Italia podała, że Rafael Leao wpadł w furię po zmianie, gdy trener Massimiliano Allegri zdecydował się wprowadzić na boisko Youssoufa Fofanę w miejsce reprezentanta Portugalii. Rafael Leao ewidentnie nie był z tego powodu zadowolony i nie spieszył się z opuszczeniem boiska.

W pewnym momencie bramkarz mediolańskiej drużyny Mike Maignan rzucił się w stronę napastnika, aby zachęcić go do szybszego opuszczenia boiska. Chwilę później piłkarz został przytulony przez trenera Milanu, którego jednak szybko odepchnął, aby zająć swoje miejsce na ławce rezerwowych.

Rafael Leao po tym, jak usiadł, jednak się nie uspokoił. Chwilę później można było zauważyć, jak były zawodnik Lille kopie butelki, wciąż będąc sfrustrowanym. Nie brakuje w mediach społecznościowych opinii, że sama frustracja piłkarza mogłaby być zrozumiała. Aczkolwiek niedopuszczalna jest arogancja zawodnika w kluczowym momencie spotkania.

26-latek w tej kampanii wystąpił łącznie w 24 meczach. Zdobył w nich 10 bramek i zaliczył też dwie asysty. Aktualna umowa Rafaela Leão z ekipą z San Siro obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.