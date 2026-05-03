Pedri pobił rekord Xaviego i Messiego

FC Barcelona może pochwalić się kolejnym wyjątkowym osiągnięciem jednego ze swoich liderów. Pedri po raz kolejny potwierdził swoją kluczową rolę w zespole Hansiego Flicka.

Historyczny moment dla Pedriego w Barcelonie

Pedri od momentu przyjścia do Barcelony stał się fundamentem linii pomocy. Hiszpan z każdym sezonem rozwija swoje umiejętności i utrzymuje wysoką formę. Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie zespołu bez jego obecności w środku pola.

Pomocnik wystąpił w meczu przeciwko Osasunie od pierwszej minuty, tworząc duet z Gavim. Spotkanie rozegrane na El Sadar miało dla niego szczególne znaczenie. Był to jego dwusetny występ w wyjściowym składzie Barcelony.

Pedri osiągnął ten wynik jako najmłodszy zawodnik w historii klubu. Poprzedni rekord należał do Xaviego oraz Lionela Messiego. Hiszpan dokonał tego w wieku 23 lat i 159 dni, wyprzedzając legendy Barcelony. Wyprzedził Xaviego o 68 dni, a Argentyńczyk o pół roku.

Osiągnięcie tym bardziej imponuje, że pomocnik wciąż jest bardzo młody. Już teraz ma ogromne doświadczenie i pozostaje jednym z liderów zespołu. Jego regularność i znaczenie dla drużyny są niepodważalne.

W klubie rośnie jednak kolejne pokolenie talentów. Lamine Yamal oraz Pau Cubarsi już teraz odgrywają ważniejsze role mimo młodego wieku. W przyszłości mogą podjąć próbę pobicia rekordu ustanowionego przez Pedriego.

