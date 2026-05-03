Portugalczycy rozpływają się nad Polakami. Ależ słowa o Bednarku

Jan Bednarek

Pietuszewski, Bednarek i Kiwior ocenieni

FC Porto w sobotni wieczór zostało nowym mistrzem Portugalii. Na dwie kolejki przed końcem sezonu zespół prowadzony przez Francesco Fariolego zapewnił sobie 31 tytuł w historii. Więcej od Smoków ma obecnie tylko Benfica, która wygrała do tej pory aż 38 razy.

Warto jednak podkreślić wielki udział Polaków w wygraniu ligi portugalskiej. Przede wszystkim gola na wagę mistrzostwa zdobył bowiem Jan Bednarek, ale i Jakub Kiwior czy Oskar Pietuszewski na przestrzeni sezonu pokazali, że mają wiele jakości. Serwis „A Bola” wystawił bardzo pozytywne oceny po ostatnim decydującym meczu.

– Przejdzie do historii jako człowiek, który otworzył wynik w meczu, który ostatecznie dał FC Porto tytuł mistrzowski w sezonie 2025/2026. Rzut rożny Gabriego Veigi i mocne odbicie polskiego środkowego obrońcy. W drugiej połowie był znacznie bardziej zaangażowany w defensywę, ponieważ Alverca wyrwała się do przodu i chciała stworzyć większe zagrożenie pod Diogo Costą – czytamy nt. Jana Bednarka, który otrzymał od „A Boli” notę „6”.

– Dotarł do bramki przed Bednarkiem, ale później okazało się, że zrobił to nielegalnie, dotykając piłki ręką przed fatalnym strzałem. Gol oczywiście nie został uznany. Nie był murem, jakim był przez cały sezon, a po otrzymaniu żółtej kartki w 38. minucie byłby kandydatem do zmiany w przerwie. I tak się stało – napisano oceniając Kiwiora na „5”.

– Pełnoletność osiągnie dopiero za 18 dni, ale wiadomo, że dysponuje większą siłą fizyczną niż wielu dorosłych. Wielokrotnie próbował wyprzedzić Navasa swoją szybkością, ale nie był na takim poziomie, jaki pokazał np. w meczu w Luz. Zszedł krótko po godzinie gry, najwyraźniej z powodu wyczerpania fizycznego – dodano na teamt Oskara Pietuszewskiego, który również zapracował na notę „5”.

