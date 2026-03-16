Arbeloa zachwycony Realem. Nagle przywołał legendarną drużynę

Real Madryt pokonał Elche w spotkaniu 28. kolejki ligi hiszpańskiej. Tymczasem po meczu na temat postawy swojej drużyny ciekawym porównaniem podzielił się trener Los Blancos.

Alvaro Arbeloa podsumował swój Real do ery Butragueno

Real Madryt rywalizuje w tym sezonie o mistrzostwo La Liga z FC Barceloną. W trakcie minionego weekendu Królewscy odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo. Po sobotniej wygranej nad Elche szkoleniowiec Królewskich podzielił się natomiast konkretnym komentarzem, odnosząc się do postawy swojego zespołu.

– Przypomniało mi to prawie Real Madryt z czasów „Pięciu Sępów”. Jestem pewny, że Emilio Butragueno był bardzo dumny z tego, co zobaczył. Dla kogoś, kto przeszedł przez system młodzieżowy, dla trenera, który trafił do pierwszej drużyny z akademii młodzieżowej po pracy w wielu klubach, to dzień wielkiej radości i dumy – mówił Alvaro Arbeloa cytowany przez „El Pais”.

– Niełatwo jest pokazać taką indywidualność, talent i pasję. Niezapomniany wieczór dla wszystkich kibiców Realu Madryt – uzupełnił trener.

Określenie „Pięciu Sępów” zostało użyte po raz pierwszy w materiale dziennikarza Julio Cesara Iglesiasa w 1983 roku. Oprócz Emilio Butragueño do wyjątkowej grupy zawodników Los Blancos należeli też: Manolo Sanchís, Rafael Martín Vazquez, Míchel i Miguel Pardeza.

Tymczasem już we wtorek wieczorem stołeczna ekipa zmierzy się w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów z Man City. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. W pierwszej potyczce gigant La Liga wygrał przekonująco różnicą trzech trafień (3:0).