SSC Napoli straciło niepokonany status. Conte punktował problemy

SSC Napoli przegrało z AC Milanem (1:2) w spotkaniu piątej kolejki Serie A. Po meczu rozczarowania z powodu niepowodzenia mistrzów Włoch nie krył trener Antonio Conte.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte po przegranej w szlagierze Serie A

SSC Napoli doznało w niedzielny wieczór pierwszej porażki w tej kampanii, ulegając Milanowi. Tym samym w lidze włoskiej tylko trzy ekipy pozostają niepokonane. Głos po spotkaniu rozegranym na San Siro zabrał szkoleniowiec aktualnego mistrza Włoch.

– Szybko stracony gol był bardzo rozczarowujący. Mogliśmy zagrać lepiej, zawsze jest miejsce na poprawę. Nie było łatwo grać po takim początku na San Siro. Mimo to podobała mi się gra drużyny. Nawet w pierwszej połowie wywieraliśmy presję na Milan i stwarzaliśmy okazje – mówił Antonio Conte przed kamerami DAZN.

– Ostatnio tracimy trochę więcej bramek, choć obrona zawsze była naszą mocną stroną. Musimy dalej pracować, ale podobał mi się ten mecz z tak wymagającym fizycznie przeciwnikiem jak Milan – zaznaczył trener Napoli.

– To nasza pierwsza porażka od pięciu meczów i to na San Siro, z Milanem, a nie z drużyną z dołu tabeli. To zespół mający swoje mocne strony i jasne jest, dlaczego strzelił dwa gole. W każdym razie musimy grać lepiej zespołowo – chłopaki dobrze o tym wiedzą. Atakujemy razem i bronimy razem. Musimy być nieco ostrożniejsi – podkreślił Conte.

– Przy wyniku 0:2 zrobiło się ciężko, ale zaczęliśmy grać lepiej i stwarzać sobie okazje. Musimy je jednak wykorzystywać – dodał szkoleniowiec neapolitańczyków.

Mediolańczycy swoje kolejne spotkanie rozegrają za tydzień, mierząc się na wyjeździe z Juventusem. Napoli natomiast w środku tygodnia zmierzy się ze Sportingiem w Lidze Mistrzów, a w Serie A czeka ich domowe starcie z Genoą.

Czytaj więcej: Ancelotti wspominał Chelsea. Presja, Torres i Abramowicz